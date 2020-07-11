واكتشف أحد المزارعين وجود أفعى الأناكوندا في مزرعته؛ ليصطحب أسرته وأسرة أحد أصدقائه لمشاهدتها.

وفور أن رأت الأفعى الضخمة السيارة، رفعت رأسها وشنت هجوما سريعا على السيارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مخيف.. أفعى أناكوندا ضخمة تهاجم سيارة فى أحدى الغابات بالبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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