خلية الازمة في ميسان تقرر استمرار تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "عقدت اجتماعاً برئاسة محافظ ميسان علي دواي لازم، وبحضور جميع أعضاءها وذلك لمتابعة الموقف الوبائي في المحافظة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ".وأضافت أن "الخلية قررت استمرار تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساءً ولغاية السادسة صباحاً والى إشعار آخر باستثناء الاجهزة الامنية والمؤسسات الصحية بشكل عام والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين".

وأوضحت الخلية، أنه "تقرر السماح لدوائر الدولة بالدوام بنسبة لا تزيد عن 25% وتحميل مدير الدائرة كافة الاجراءات القانونية في حال عدم الالتزام بنسبة الدوام وكذلك بعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية".



وأشارت إلى أنه "تقرر فتح العيادات الطبية الخاصة في ايام (الأحد والاثنين والثلاثاء) فقط ومن الساعة الثانية ظهراً ولغاية الساعة الخامسة عصراً وبعدد لا يزيد عن (٢٠) مراجع فقط مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية وعلى دائرة صحة ميسان متابعة الموضوع وغلق العيادات المخالفة".

وبينت الخلية، أنه "تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الامن الوطني ودائرة التفتيش في صحة ميسان ونقابة الصيادلة ومكافحة الجريمة المنظمة لمتابعة أسعار الادوية والمستلزمات الخاصة بفيروس كورونا في الصيدليات، واستمرار غلق منفذ الشيب الحدودي (أشخاص وبضائع)، فضلاً عن الاستمرار بفتح الاسواق في المناطق الشعبية من السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشر ظهراً مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية".

وأكدت أنه "تقرر استمرار منع إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها، واستمرار السماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها، فضلاً عن استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا، والاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة".

