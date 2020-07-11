اضطر العشرات من أصحاب المحال التجارية في المدينة القديمة وسط محافظة النجف، إلى إغلاق محالهم وعرضها للبيع أو الإيجار بسبب الأزمة المالية وعدم دخول زائرين إلى النجف، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر في قلب النجف.. محال تقفل أبوابها بسبب الأزمة المالية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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