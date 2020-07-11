الزراعة: السيطرة على المنافذ الحدودية خطوة تحول جوهرية في مسار بناء الدولة

اعتبرت وزارة الزراعة، السبت، أن السيطرة على المنافذ الحدودية خطوة تحول جوهرية في مسار بناء الدولة. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، أن "السيطرة على المنافذ الحدودية خطوة تحول جوهرية في مسار بناء الدولة، والسيطرة على منفذي مندلي والمنذرية نقطة تحول لحماية المنتج المحلي". Advertisements وأضافت "ماضون في دعم الفلاحين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة". وكشف مصدر امني، السبت، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خول القوات الامنية اطلاق النار على متجاوزي منفذ مندلي.

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