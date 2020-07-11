ذي قار تسجل 236 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتسع حالات وفاة

افاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، السبت، عن تسجل ٢٣٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا و٩ حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تسجيل ٢٣٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية". واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم تسجيل ايضا "٩ حالات وفاة جديدة بالفيروس".

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