الكاظمي يخول القوات الامنية اطلاق النار على متجاوزي منفذ مندلي

كشف مصدر امني، السبت، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدر توجيها للقوات الامنية بشأن منفذ مندلي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خول القوات الامنية اطلاق النار على متجاوزي منفذ مندلي".



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