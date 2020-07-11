الكاظمي: لن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، انه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية.

وقال الكاظمي على هامش افتتاحه منفذ مندلي الحدودي، ان "مرحلة إعادة النظام و القانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ".

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واضاف ان "الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية"، مشيرا الى أن "زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية اجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لانه مطلب جماهيري".

وتابع الكاظمي "زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لاوجود لكم، واعددنا الخطط الكفيلة لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب"، لافتا الى "اننا منحنا صلاحيات الى رئيس هيأة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية".