'يخوضون حرباً قاسية'.. نائب: تأخير صرف رواتب منتسبي الصحة بخس كبير بحقهم

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب رئيس مجلس الوزراء بالإيعاز إلى وزارة المالية بصرف رواتب منتسبي وزارة الصحة فوراً وعدم تأخير صرفها نهائياً لأنها تأخرت كثيراً وهم يخوضون حرباً قاسية مقابل جائحة كورونا منذ اشهر".وأضاف، أن "تأخير صرف رواتب منتسبي وزارة الصحة إلى الآن يمثل بخساً كبيراً بحقهم وعدم تحمل مسؤولية للحكومة اتجاه هذه الشريحة الكبيرة التي تضحي بحياتها من أجل القضاء على هذا الفايروس اللعين، لذلك يجب أن يتم صرف رواتبهم بأسرع وقت وهو ليس منة من أحد انما هو حق طبيعي لهم تأخر كثيراً".

ومضى البعيجي إلى القول: "كنا نأمل أن يتم إنصاف منتسبي وزارة الصحة بكافة أقسامهم لما يقومون به من جهد استثنائي وهم يضحون بحياتهم ليلاً ونهاراً لا أن يتم تأخير صرف رواتبهم الى الان ونطلب منهم تقديم المزيد في مواجهة جائحة كورونا".



وتابع، أن "مشكلة تأخير صرف رواتب موظفي الدولة هو أمر جاء نتيجة جائحة كورونا وقد تم حل هذه المشكلة من خلال تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ولا نعرف سبب تأخير صرف الرواتب رغم تصريحات الجهات المختصة بتوفير الأموال لدى وزارة المالية".