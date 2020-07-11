الاعمار تصادق على التصميم الاساس لمدينة الرمادي

اعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، السبت، عن مصادقتها على تحديث التصميم الاساس لمدينة الرمادي.
وقالت الوزيرة نازنين محمد وسو في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، انه "تمت المصادقة على المخططات الخاصة بتحديث التصميم الاساس لمدينة الرمادي في محافظة الانبار بعد الاطلاع عليها ودراستها بشكل دقيق ومفصل"، مشيرة الى انه "تم تحديثه من قبل فريق تخطيطي مشترك من المديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة ومحافظة الانبار خلال العام الماضي 2019".
واضافت انه "تمت في التحديث مراعاة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمدينة الرمادي"، مؤكدة أنها "قريبا ستوقع على المصادقة النهائية للتصميم الأساس للمدينة السكنية الجديدة في الرمادي ضمن مشروع المدن الجديدة الذي تبنته الوزارة في عموم المحافظات والتي ستكون ملاصقة للمدينة الاساسية القديمة".
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