العمليات المشتركة تعلن فرض السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن فرض السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبالتزامن مع انطلاق عمليات ابطال العراق / المرحلة الرابعة، دخلت قوات الرد السريع والحشد الشعبي منفذي ( مندلي والمنذرية ) الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل وتفتيشهما".

واضافت انه "تم تخصيص قوات نخبة لمسكهما بشكل دائم لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقاً للقانون، وفرض هيبة الدولة".