العثور على جثة حارس مرمى المنتخب الأولمبي العراقي مخنوقا في سيارته

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أفادت وسائل إعلام عراقية الخميس، بأن قوات من الشرطة عثرت على جثة حارس مرمى نادي الميناء السابق والمنتخب الأولمبي كرار ابراهيم مخنوقا داخل سيارته في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد.

ذكر موقع موازين نيوز "أن الجثة بدت عليها أثار خنق، وقد تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

ونعى ناشطون على تويتر كرار إبراهيم.

وحذر مغرد من لجوء الميلشيات إلى بث البلبلة في الشارع العراقي عن طريق جرائم الاغتيال.

ويأتي خبر العثور على جثة كرار إبراهيم بعد أيام قليلة من اغتيال الأكاديمي والمحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي بعد تلقيه تهديدات من قياديين في الميلشيات العراقية المسلحة الموالية لإيران.