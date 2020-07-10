العامري يوجه رسالة إلى القوات الأمنية بذكرى تحرير الموصل

وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، رسالة إلى القوات الأمنية بمناسبة ذكرى تحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش"، واصفاً التحرير بأنه "ملحمة انتصار خالدة وإنجاز عظيم".
وقال العامري في رسالته التي اطلعت عليها الخليج 365، إنه "بمناسبة الذكرى الثالثة لملحمة الانتصار الخالدة في عمليات قادمون يا نينوى والتي حققت فيها الأجهزة الأمنية النصر العظيم وحررت فيها محافظة نينوى بالكامل ومدينة أم الربيعين العزيزة من دنس الإرهاب الداعشي وإنهاء حلم دولته المزعومة البغيضة وإلى الأبد على أرض العراق أرض المقدسات أرض علي والحسين عليهما السلام، في هذه المعركة الخالدة جسد العراقيون وحدتهم الوطنية وشيمتهم العربية وغيرتهم العراقية حيث تناخوا جميعاً من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله ومن غربه إلى شرقه من أجل تحرير الأرض وصون العرض وحفظ المقدسات".
وأضاف: "تحية إجلال وإكبار إلى صاحب الفتوى العظيمة التي فجرت في العراقيين الهمم العالية والعزيمة الراسخة والإرادة الصلبة والثبات في طريق الحق، كما نتوجه في هذه المناسبة العزيزة بتحية الشكر والإجلال والعرفان إلى كل القادة في عمليات قادمون يا نينوى وكل القادة والآمرين والمراتب في الأجهزة الأمنية جميعاً جيشاً وحشداً وشرطةً ومكافحة الإرهاب والبيشمركة والحشد العشائري على هذا الإنجاز العظيم وأخص بالذكر قادة النصر وباقي شهدائنا الأبطال الذين بفضل دمائهم تحقق هذا الانتصار العظيم".
وأضاف: "تحية إجلال وإكبار إلى صاحب الفتوى العظيمة التي فجرت في العراقيين الهمم العالية والعزيمة الراسخة والإرادة الصلبة والثبات في طريق الحق، كما نتوجه في هذه المناسبة العزيزة بتحية الشكر والإجلال والعرفان إلى كل القادة في عمليات قادمون يا نينوى وكل القادة والآمرين والمراتب في الأجهزة الأمنية جميعاً جيشاً وحشداً وشرطةً ومكافحة الإرهاب والبيشمركة والحشد العشائري على هذا الإنجاز العظيم وأخص بالذكر قادة النصر وباقي شهدائنا الأبطال الذين بفضل دمائهم تحقق هذا الانتصار العظيم".
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