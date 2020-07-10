وفاة النائبة غيداء كمبش بسبب فايروس كورونا

توفيت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش، اليوم الجمعة، بسبب فيروس كورونا وذكر النائب زياد الجنابي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "ببالغ الحزن والاسى ننعى وفاة النائبة غيداء كمبش بعد إصابتها بفايروس كورونا". واضاف ان "وفاة كمبش خسارة كبيرة لمجلس النواب العراقي ".



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