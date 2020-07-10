قالت لجنة النزاهة البرلمانية، الجمعة، إن إصدار أمر ديواني بتكليف رعد الحارس الوكيل والمستشار المخضرم في وزارة الكهرباء العراقية، لوضع حلول لأزمة الكهرباء في البلاد، هو "إعلان مسبق بأن لا حل لهذه الأزمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003". وأضافت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المكلّف رافق أغلب وزراء الكهرباء وشاركهم فشل وزارتهم المستحدثة بعد 2003 بدءاً من محسن شلاش، وكريم وحيد، ورعد شلال،و كريم عفتان، وقاسم الفهداوي، ولؤي الخطيب".



وتابعت اللجنة، أن "المكلف خلال فترة تواجده كوكيل ومستشار في وزارة الكهرباء، تم صرف ما يقارب الـ 50 مليار دولار حسب تقارير النزاهة على عقود وكومشنات وصفقات، والنتيجة هي الوضع الحالي الكارثي للكهرباء الان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة النيابية: تكليف الحارس بحل أزمة الكهرباء إعلان مسبق بأن لا حل لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.