'فيسبوك' تعتذر لبيلا حديد... فلماذا حذف المنشور؟

اعتذرت شركة "فيسبوك" لعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد فلسطينية الأصل، بعد شكوى تقدمت بها إثر حذف القائمين على تطبيق "إنستغرام" صورة جواز سفر والدها، التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة. وسألت بيلا "إنستغرام": "في أي جزء بالضبط من كوني فخورة بوالدي ومسقط رأسه فلسطين تعدونه تنمرا، أو مضايقة، أو تعريا جنسيا؟".

وقالت إنها فخورة لكونها فلسطينية، وأنه "ينبغي على الجميع نشر صور لأماكن ولادة آبائهم وأمهاتهم". وأعادت نشر الصورة على "إنستغرام" مصحوبة بتعليق: "محل ميلاد والدي. لا يمكنكم مسح التاريخ"، كما رد والدها بنشر ذات الصورة على حسابه. من جهته، اعتذر متحدث باسم شركة "فيسبوك" التي تملك "إنستغرام"، وقال إن حذف المنشور هدفه حماية خصوصية مجتمعنا، ولا نسمح بنشر معلومات شخصية مثل أرقام جوازات السفر على إنستغرام. في مثل هذه الحالة، تم حجب رقم جواز السفر لذلك لا يجب إزالة هذا المحتوى. لقد استعدنا المحتوى واعتذرنا لبيلا على هذا الخطأ".

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