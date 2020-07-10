اخبار العالم / اخبار العراق

إنقاذ صبي من الغرق في شط الكوفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت مديرية شرطة النهرية في محافظة النجف، الجمعة، عن إنقاذ صبي من الغرق في شط الكوفة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "أثناء تجوال الدورية (13) نهرية تم ملاحظة صبي يغرق في نهر الفرات/ منطقة الكورنيش قرب قصر الضيافة".

وأضافت، أنه "على الفور باشرت الدورية بإنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية وتم تسليمه إلى مركز شرطة مسلم بن عقيل بموجب وصل إستلام أصولي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ صبي من الغرق في شط الكوفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا