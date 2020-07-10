أعلنت مديرية شرطة النهرية في محافظة النجف، الجمعة، عن إنقاذ صبي من الغرق في شط الكوفة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "أثناء تجوال الدورية (13) نهرية تم ملاحظة صبي يغرق في نهر الفرات/ منطقة الكورنيش قرب قصر الضيافة".
وأضافت، أنه "على الفور باشرت الدورية بإنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية وتم تسليمه إلى مركز شرطة مسلم بن عقيل بموجب وصل إستلام أصولي".
وأضافت، أنه "على الفور باشرت الدورية بإنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية وتم تسليمه إلى مركز شرطة مسلم بن عقيل بموجب وصل إستلام أصولي".
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