إنقاذ صبي من الغرق في شط الكوفة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "أثناء تجوال الدورية (13) نهرية تم ملاحظة صبي يغرق في نهر الفرات/ منطقة الكورنيش قرب قصر الضيافة".

وأضافت، أنه "على الفور باشرت الدورية بإنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية وتم تسليمه إلى مركز شرطة مسلم بن عقيل بموجب وصل إستلام أصولي".

