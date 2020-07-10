اخبار العالم / اخبار العراق

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وتعود بطولة دوري الأبطال، أخيراً بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر بسبب أزمة فايروس "كوفيد 19".

وتوقفت بطولة دوري الأبطال، في شهر اذار الماضي، إذ تأهلت أربعة فرق لربع النهائي، بينما ما زال هناك أربعة آخرين لم يلعبوا مباريات الإياب.


وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كالتالي:
1- الفائز من مباراة ( ومانشستر سيتي) ضد الفائز من (أولمبيك ليون ويوفنتوس).

2- لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد.

3- الفائز من مباراة (نابولي وبرشلونة) ضد الفائز من (بايرن ميونخ وتشيلسي).

4- أتالانتا الإيطالي ضد باريس سان جيرمان.

Advertisements

نتائج قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

- الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 3.

- الفائز من المباراة رقم 2 ضد الفائز من المباراة رقم 4.


المباريات المُتبقية في دور الستة عشر ستلعب يومي 7و8 أب المقبل، ومباريات دور الـ8 ستكون خلال الفترة من 12 حتى 15 أب، على أن تلعب مباراتي نصف النهائي يومي 18 و 19 من نفس الشهر، فيما تقام المباراة النهائية يوم 23، وستلعب اللقاءات من دور ربع النهائي حتى النهائي في لشبونة بالبرتغال.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا