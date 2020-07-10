وتعود بطولة دوري الأبطال، أخيراً بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر بسبب أزمة فايروس كورونا "كوفيد 19".

وتوقفت بطولة دوري الأبطال، في شهر اذار الماضي، إذ تأهلت أربعة فرق لربع النهائي، بينما ما زال هناك أربعة آخرين لم يلعبوا مباريات الإياب.



وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:1- الفائز من مباراة ( ريال مدريد ومانشستر سيتي) ضد الفائز من (أولمبيك ليون ويوفنتوس).

2- لايبزيج ضد أتلتيكو مدريد.

3- الفائز من مباراة (نابولي وبرشلونة) ضد الفائز من (بايرن ميونخ وتشيلسي).

4- أتالانتا الإيطالي ضد باريس سان جيرمان.

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نتائج قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:

- الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 3.

- الفائز من المباراة رقم 2 ضد الفائز من المباراة رقم 4.



المباريات المُتبقية في دور الستة عشر ستلعب يومي 7و8 أب المقبل، ومباريات دور الـ8 ستكون خلال الفترة من 12 حتى 15 أب، على أن تلعب مباراتي نصف النهائي يومي 18 و 19 من نفس الشهر، فيما تقام المباراة النهائية يوم 23، وستلعب اللقاءات من دور ربع النهائي حتى النهائي في لشبونة بالبرتغال.