وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، على هامش مؤتمره الصحفي في الديوانية، "ستفتتح الوزارة خلال هذا الاسبوع معرض بغداد الدولي، بالاضافة الى ١١ قاعة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة في ملعب الشعب للحجر الصحي".



واضاف، أن "بعض الاقسام الداخلية للجامعات تم تجهيزها وسنستعين بها خلال الأيام القادمة في حال استمرت الاعداد بالتزايد".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة لـ الخليج 365: سنفتتح معرض بغداد و11 قاعة بملعب الشعب للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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