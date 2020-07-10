'السلامة أهم من الامتحانات'.. الصحة النيابية تقدم مقترحاً يتعلق بطلبة السادس الإعدادي

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "على رئاسة الوزراء ووزير التربية وخليتي الأزمة الحكومية والنيابية عدم المجازفة بأرواح الناس، وأعني الطلبة وعوائلهم وحتى جيرانهم، وفي حال الإصرار على إجراء الامتحانات النهائية فهناك احتمالات قوية جداً بتحول المراكز الامتحانية إلى بؤر لتفشي الوباء"، مضيفاً أن "هناك أولويات يجب مراعاتها، وفي هذه الحالة سلامة الشعب أهم من الامتحانات".



وتابع الجبوري: "نأمل أن يتم احتساب المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الإعدادي بجميع فروعه مع 10 درجات، وجعل مسألة تأدية أو عدم تأدية الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة لكي لا نظلم الطلبة الراغبين بتحسين المعدل، وذلك حفاظاً على الصحة العامة،"، ماضياً إلى القول: "في حال رفض تبني هذا المقترح نحمّل الحكومة ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن سلامة الشعب العراقي". ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي في الثامن من شهر آب المقبل.