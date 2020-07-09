التعليم تحدد موعد بدء امتحانات المعادلة لطلبة المجموعة الطبية

حددت وزارة التعليم العالي، الخميس، عن تحديد موعد بدء امتحانات المعادلة لطلبة المجموعة الطبية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه دائرة البعثات والعلاقات الثقافية والكليات المعنية باجتماع عاجل في جامعة بغداد لبلورة القرارات اللازمة بشأن امتحان المعادلة لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة". وأضاف أن "الاجتماع أسفر عن تحديد تاريخ 2020/8/16 موعدا لبدء امتحانات الطلبة التي تستمر لغاية 2020/8/30 وأن مراكز الاختبار ستكون في جامعات محافظاتهم التي يتوافر فيها كليات مناظرة لاختصاصاتهم أو الجامعات الأقرب إلى سكناهم".

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