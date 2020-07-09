اصابة مدير إعلام قيادة شرطة بابل بكورونا

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مدير إعلام قيادة شرطة بابل اصيب بفايروس كورونا وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مدير إعلام قيادة شرطة محافظة بابل العميد عادل الحسيني اصيب اليوم بفايروس كورونا". واضاف ان "الوضع الصحي للعميد بالوقت الحالي جيد".

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