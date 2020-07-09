المنافذ الحدودية تُعيد إرسالية مستلزمات وأجهزة طبية إلى إيران لمخالفتها الضوابط

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن ملاكاتها في "منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط أعادت ارسالية مستلزمات طبية وأجهزة مختبرية وملحقاتها إلى الجانب الإيراني لأنها مواد طبية تحتاج موافقات خاصة وكذلك كونها مواد مستعملة".



وتابعت، "تم تشكيل لجنة إعادة من ممثلي الجهات المعنية ( الأمن الوطني، شعبة استخبارات المنفذ، شرطة الكمارك ، مركز كمرك المنفذ، هيأة المنافذ الحدودية)".

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