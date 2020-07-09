العبودي: لا يوجد وزير يمثل صادقون في حكومة الكاظمي

اكد النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الخميس، عدم وجود وزير يمثل كتلته في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال العبودي في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، "لا نمتلك وزارة ولا يوجد وزير يمثل صادقون في حكومة الكاظمي".
وأضاف "لا نمتلك لا نحن ولا الفتح اي وزارة بحكومة الكاظمي"، معتبرا أن "وزير العمل الحالي شخصية مستقلة".
وأضاف "لا نمتلك لا نحن ولا الفتح اي وزارة بحكومة الكاظمي"، معتبرا أن "وزير العمل الحالي شخصية مستقلة".
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