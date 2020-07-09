



وأوضحت، أنه تم "القبض على أربعة متهمين وضبط بندقية نوع كلاشنكوف، فيما تمكنت شرطة القضاء من القبض على المتهم( ف . ع . ن ) البالغ من العمر 31 عام يسكن قضاء الإصلاح الحي العسكري والمطلوب وفق المادة ( 406 قتل ) من قانون العقوبات العراقي"، مشيرة الى أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجرى توقيفهم اصوليا". وقالت القيادة في بيان تلقت السومربية نيوز نسخة منه، "بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية وبايعاز من قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي، نفذت قوة مشتركة من مديرية شرطة القضاء باشراف مدير القسم وبالتعاون مع أفواج طوارئ المحافظة واجبا أمنيا في القرى والأرياف بقضاء سيد دخيل لمتابعة وتعقب المطلوبين في إثارة النزاعات العشائرية والبحث عن الأسلحة و المطلوبين للعدالة".وأوضحت، أنه تم "القبض على أربعة متهمين وضبط بندقية نوع كلاشنكوف، فيما تمكنت شرطة القضاء من القبض على المتهم( ف . ع . ن ) البالغ من العمر 31 عام يسكن قضاء الإصلاح الحي العسكري والمطلوب وفق المادة ( 406 قتل ) من قانون العقوبات العراقي"، مشيرة الى أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجرى توقيفهم اصوليا".

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة ذي قار: القبض على أربعة متهمين بإثارة النزاعات العشائرية وآخر بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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