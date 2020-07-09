كورونا.. وصول عدد المصابين بالفيروس في فرنسا إلى أكثر من 169 الفاً

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، عن تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة، من المستشفيات ودور الرعاية إلى 29979.
وكشفت السلطات الصحية في فرنسا أن عدد الذين يتلقون العلاج في المستشفيات جراء مرض "كوفيد-19"، بلغ 7297، في حين يقبع 529 مصابا في وحدات العناية المركزة.
وبحسب موقع worldometers الذي يرصد ضحايا الوباء في العالم، فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 169,473.
أما على مستوى العالم، فتم تسجيل 12,268,108 إصابة، و554,348 حالة وفاة، حتى تاريخ كتابة هذا الخبر.
وبحسب موقع worldometers الذي يرصد ضحايا الوباء في العالم، فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 169,473.
أما على مستوى العالم، فتم تسجيل 12,268,108 إصابة، و554,348 حالة وفاة، حتى تاريخ كتابة هذا الخبر.
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