كورونا.. وصول عدد المصابين بالفيروس في فرنسا إلى أكثر من 169 الفاً

وكشفت السلطات الصحية في فرنسا أن عدد الذين يتلقون العلاج في المستشفيات جراء مرض "كوفيد-19"، بلغ 7297، في حين يقبع 529 مصابا في وحدات العناية المركزة.

وبحسب موقع worldometers الذي يرصد ضحايا الوباء في العالم، فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 169,473.



أما على مستوى العالم، فتم تسجيل 12,268,108 إصابة، و554,348 حالة وفاة، حتى تاريخ كتابة هذا الخبر.