الاتحاد الآسيوي يوافق على استثناء الأندية العراقية من شروط التراخيص

رياضة 2020-07-09 | 19:09 1,457 مشاهدة وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، على استثناء الأندية العراقية من شروط التراخيص.

وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على استثناء الأندية العراقية من شروط التراخيص للموسم المقبل". وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تحديد الـ14 من شهر أيلول المقبل موعداً لاستئناف بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي كانت من أوائل البطولات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

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