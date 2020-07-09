نائب يدعو الكاظمي لتفعيل العمل باتفاق سيمنز مع وزارة الكهرباء

دعا النائب صادق السليطي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تفعيل العمل باتفاق سيمنز مع وزارة الكهرباء، معتبراً أن مشكلة الكهرباء واحدة من ابرز الأزمات التي تواجه البلاد.



وقال السليطي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مشكلة الكهرباء واحدة من ابرز الأزمات التي تواجه البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي اهم خدمة يحتاجها المواطن وستبقى متردية في ظل غياب الحلول الحقيقية من قبل الحكومات التنفيذية المتعاقبة".

وأشار السليطي الى ان "النقص بإنتاج الطاقة الكهربائية يتجاوز ٨٠٠٠ ميكاواط وقد يصل إلى عشرة الاف ميكاواط خلال السنين المقبلة"، مشددا بالقول "في ظل الازمة الاقتصادية وانخفاض اسعار التفط نرى من الضروري التحرك الجدي والسريع من الحكومة التنفيذية على تفعيل اتفاق العراق مع شركة سيمنز الألمانية لإعمار قطاع الكهرباء والذي ابرم بموجبه عام ٢٠١٩ عقدا بقيمة 14 مليارا و650 مليون يورو والمقترح تنفيذه على مدى أربع سنوات لإضافة 11 ألف ميغا واط للمنظومة الوطنية مع تنفيذ شبكات النقل والتوزيع".

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وأضاف أن "اهتمام رئيس الوزراء بهذا الملف الحيوي أمر واجب ويتطلب الإسراع بتقديم كافة التسهيلات للمباشرة بمرحلة نصب وحدات سريعة النصب حسب ما ورد بالاتفاق وتطبيق المرحلة العاجلة والمتوسطة منه والسير بالخطة الطويلة المرسومة لاضافة ١١ الف ميكاواط خلال ٤ سنوات"، معتبراً أن "اي تأخير سيعود بالسلب على المواطن وينعكس على ساعات التجهيز".

وعزا السليطي "عدم الإسراع بتنشيط هذا الاتفاق مع شركة عالمية كسيمنز هو احتمال الضغط من شركات منافسة عبر السفارة الأمريكية".