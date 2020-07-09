اجرام بغداد تعلن اعتقال متهم بالسطو المسلح جنوب شرقي العاصمة

اعلنت مكافحة اجرام بغداد، الخميس، عن اعتقال متهم بالسطو المسلح جنوب شرقي بغداد.



وقالت المكافحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد أن وردت معلومات الى مكتب النهروان لمكافحة الاجرام في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، حول وجود حادث سطو مسلح على احدى الدور السكنية جنوب شرقي العاصمة بغداد، على الفور من تلقي المعلومات تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري بعد اخذ الموافقات الرسمية".

وأضاف البيان أنه "من خلال تنسيق الجهود تمكن فريق العمل من كشف هوية الجاني وبكمين محكم القي القبض عليه، ولدى مواجهته بالادلة وتدوين اقواله إنهار معترفا بجريمة السطو المسلح على دار المشتكي وسرقة مبلغ (مائة وخمسون مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية اخرى) تحت تهديد السلاح"، مؤكداً أنه "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية بصدد القضية وفق المادة (٤٤٤) ق.ع لينال جزائه العادل".