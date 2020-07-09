صحة اقليم كردستان تصدر بياناً بشأن الداخلين عبر منفذ باشماخ الحدودي مع ايران

اصدرت صحة اقليم كردستان، الخميس، بياناً بشأن الداخلين عبر منفذ باشماخ الحدودي مع ايران، مؤكدة أنه يجب التعامل معهم على انهم مصابون بفيروس كورونا.
وأضاف أن "وزارة الصحة وحدها لم تتمكن من السيطرة على الوضع وعلى وزارة داخلية الاقليم التدخل وتمنع دخولهم الى السليمانية"، مشدداً بالقول "يجب اعادتهم من حيث اتوا وتشديد النقاط الحدودية ونقاط الدخول الى الاقليم ومنع احراء مراسم الدفن والتعزية لان الوضع سيصيح كارثيا".
وكان مصدر بمنفذ باشماخ الحدودي افاد، اليوم الخميس، بدخول المئات من ايران دون الخضوع للفحوصات الطبية، مؤكداً أن دخولهم هو لحضور مجلس عزاء في السليمانية.
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