العمل تعلن اطلاق الملحق الثاني للدفعة الثالثة من رواتب الإعانة

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن اطلاق الملحق الثاني للدفعة الثالثة من رواتب الإعانة. وذكرت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنها اطلقت "الملحق الثاني للدفعة الثالثة من رواتب الإعانة الاجتماعية للبطاقات المغلقة". واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قبل ايام، عن قرب اطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الرعاية الاجتماعية.

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