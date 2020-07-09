ايام معدودات وسيتخرج الالاف من طلبة الجامعات ليلتحقوا باسلافهم وينظموا الى جيوش العاطلين في ظل المصاعب الجمة التي واجهتهم هذا العام في اتمام دراستهم الجامعية .
خريجو الدراسات العليا طالبوا بايجاد الحلول لأنهاء معاناتهم بتوفير فرص لتوظيفهم في المؤسسات الحكومية
الجهات الرقابية والتشريعية اعتبرت ان عدم ايجاد فرص لاحتضان الخريجين من الدراسات العليا هي هدر للطاقات الشبابية ولابد ان يفعل مجلس الخدمة الاتحادي لايجاد الحلول لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .
خريجو الدراسات العليا طالبوا بايجاد الحلول لأنهاء معاناتهم بتوفير فرص لتوظيفهم في المؤسسات الحكومية
الجهات الرقابية والتشريعية اعتبرت ان عدم ايجاد فرص لاحتضان الخريجين من الدراسات العليا هي هدر للطاقات الشبابية ولابد ان يفعل مجلس الخدمة الاتحادي لايجاد الحلول لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .
وفي ظل الازمة الاقتصادية والترهل الكبير في اعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية تبقى ازمة توظيف الكفائات العلمية معلقة الى اشعار اخر .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو دفعات جديدة من الخريجين يلتحقون بجيوش العاطلين عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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