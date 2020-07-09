نائب يوصي بعقد جلسة تحضرها الجامعة العربية بشأن تركيا

أوصى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، الخميس، بعقد جلسة حوارية رسمية بين العراق وتركيا لمناقشة الاعتداءات على السيادة تحت إشراف وحضور الجامعة العربية. وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "استخدام تركيا للأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني أمر مرفوض وخرق لسيادة البلاد". وشدد على "أهمية حل تكرار انتهاك السيادة العراقية جذريا وعدم السماح لأنقرة باستخدام الأراضي العراقية في ملاحقة حزب العمال"، موضحا أن "الحوار بين العراق وتركيا يجب أن يتم تحت إشراف وحضور الجامعة العربية".

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