بغداد تغلق المجمعات الطبية وتفتح منفذين مع إيران للتجارة حصراً

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أسامة مهدي: في اجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد التي ارتفعت الاصابات به اليوم الى 62275 اصابة، قررت السلطات العراقية اغلاق العيادات الطبية الخاصة والمجعات الطبية لاسبوعين والاستمرار بالحظر الكلي والجزئي للتجوال وفتح منفذين حدوديين مع ايران للتجارة فقط ومنعت الاختلاط بين مواطني البلدين على حدودهما.

وقررت اللجنة العراقية العليا للصحة والسلامة الوطنية الأثنين الاستمرار بفرض حظر التجوال الكلي والجزئي والتشديد على متابعة تنفيذه بواسطة غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية المشكلة في المحافظات كافة.

كما اعلنت عن اغلاق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية ابتداء من يوم غد ولمدة أسبوعين وشددت على تطبيق الإجراءات الصحية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المحلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعجلات ومحاسبة المخالفين لذلك.

واشارت اللجنة العليا في بيان تابعته ""الخليج 365"" الى انها قررت أيضا "إستئناف عملية التبادل التجاري مع أيران من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين يومين في الأسبوع وإخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنافذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع والتأكيد على منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عمليات التبادل التجاري وذلك بسبب الانتارالواسع لجائحة كورونا في الجار الشرقي للعراق.

إعادة 138 عراقيا عالقا في الاردن الى بلدهم

اعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية خاصة اعادت 138 عراقيا عالقا في الاردن الى بلدهم.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان الاثنين اطلعت على نصه ""الخليج 365"" ان السفارة العراقية في الاردن سيرت رحلة استثنائيّة للعراقيّين العالقين في الأردن بسبب إجراءات الحظر الشامل وإغلاق المطارات وعلى متنها 138 راكباً.

الجدير بالذكر أنّ العدد الكلّي للرحلات الجوّية الاستثنائيّة التي سيَّرتها السفارة بالتعاون مع الجانب الأردنيّ المُختصّ بلغ 19 رحلة توجّهت 16 رحلة منها إلى بغداد و3 رحلات إلى أربيل يُزاد عليها أربع رحلات برّية ليبلغ العدد الكلّي للذين تمّ إجلاؤهم لغاية الآن 3697 عراقيا عالقا في الاردن.

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يشار الى ان وزارة الصحة العراقية اعلنت اليوم عن تسجيل 1796 أصابة و96 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

عراقيون يخضعون لفحص كورونا

وقالت الوزارة في بيان تابعته ""الخليج 365"" إنه "تم اليوم فحص 11519 نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق في 24 شباط فبراير الماضي قد ارتفع الى 612607 فحصا.

وأوضحت أن مختبراتها سجلت 1796 إٔصابة جديدة مقابل تسجيل 1724 حالة شفاء.. واكدت تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وبذلك يكون مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق قد بلغ 62275 إصابة ومجموع حالات الشفاء 34741 والراقدين في المستشفيات 24967 والراقدين في العناية المركزة 337، ومجموع الوفيات 2567 حالة وفاة لحد اليوم.

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