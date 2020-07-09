بالوثيقة.. الصحة تلغي التعليمات الصادرة بشأن السفر من والى العراق

تنشر وكالة الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة الصحة تتضمن الغاء التعليمات الصادرة بشأن السفر من والى العراق بعد يوم من اصادرها تلك التعليمات. وبحسب الوثيقة ادناه فأن "تم الغاء التعليمات الصادرة اول امس والتي تسمح بالسفر وفق تعليمات وضباط جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا". Advertisements

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