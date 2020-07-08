تماثل شخصية رياضية للشفاء من فيروس كورونا

رياضة 2020-07-08 | 23:10 5,979 مشاهدة تماثل المشاور القانوني لاتحاد المواي تاي محمد النصراوي، للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”. وذكر اتحاد المواي تاي في بيان تلقته الخليج 365 ان "المشاور القانوني لاتحاد المواي تاي محمد النصراوي، تماثل للشفاء من فايروس كورونا". واضاف ان "النصراوي تماثل للشفاء بعد التزامه بالحجر الصحي و أخذ العلاجات اللازمة، الحمد لله على عبوره الازمة و انتصاره على الفايروس اللعين".

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