العامري معزيا بوفاة الحسناوي: اذاق الارهاب الداعشي مرارة الهزيمة

قدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، التعازي بوفاة القيادي في الحشد الشعبي اثير صالح الحسناوي، فيما اشار الى ان الاخير اذاق الارهاب الداعشي مرارة الهزيمة.
وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة المجاهد العزيز اثير صالح الحسناوي (( ابو حمزة )) آمر الفوج الثاني في اللواء ((47)) للحشد الشعبي".
واضاف "لقد كان الشهيد من الابطال الشجعان الذين لم تاخذهم في الله لومة لائم في كل صولاته الجهادية الحسينية العلوية سواء في صولة مقارعة الاحتلال الامريكي البغيض او في صولة الدفاع عن المقدسات او في صولة الدفاع عن العراق وصيانة العرض وحماية المقدسات امام الارهاب الداعشي الاسود"، مشيرا الى ان "صولاته البطولية لازالت تشهد بها منطقة الهياكل حيث اذاق الارهاب الداعشي مرارة الهزيمة".
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