الولايات المتحدة توجه اتهاماً جديداً ضد الصين

وقال في مؤتمر صحفي بالخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "الصينيين قاموا بفعل عدائي لا يصدق"، في إشارة للاشتباك الذي وقع الشهر الماضي في وادي جالوان، مضيفا أن "الهنود بذلوا أقصى ما في وسعهم للرد على ذلك".وأسفرت اشتباكات بالأيدي والقضبان الحديدية والهراوات على الحدود بين الصين والهند عن مقتل نحو 20 جنديا هنديا بينما لم تؤكد الصين تكبدها أي خسائر.

وتعكس تصريحات بومبيو التوتر العميق بين واشنطن وبكين اللتين تختلفان بشأن التعامل مع تفشي جائحة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الصين في هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة، ونزاع تجاري مستمر منذ عامين بين الصين والولايات المتحدة.