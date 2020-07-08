توفيت بعدما استخدمت هذا الزيت لقلي البطاطا

توفيت امرأة بريطانية مسنة نتيجة التسمم بالدخان بعدما كانت تقوم بقلي رقائق البطاطا بواسطة زيت مواد التشحيم بدلاً من زيت الطهي بحسب ما أفاد موقع "ذا صن".
فقد قامت كارول أولدفيلد البالغة من العمر 74 عاماً من منطقة ديربي عن طريق الخطأ، بقلي البطاطا في نوع من الزيت المستخدم لإيقاف الصرير وحماية الأسطح من الصدأ والتآكل.
وذهبت أولدفيلد إلى غرفة أخرى قبل أن يغلبها النعاس، لتستيقظ وترى أن المنزل مليء بالدخان الأبيض وعلى الفور اتّصلت بالطوارئ انما لسوء الحظ كانت قد تنشّقت البخار القاتل، وتوفيت بعد أيام.
وذهبت أولدفيلد إلى غرفة أخرى قبل أن يغلبها النعاس، لتستيقظ وترى أن المنزل مليء بالدخان الأبيض وعلى الفور اتّصلت بالطوارئ انما لسوء الحظ كانت قد تنشّقت البخار القاتل، وتوفيت بعد أيام.
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