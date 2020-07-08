هذه النباتات بديلاً عن الأدوية في حال التعرض لحروق الشمس

وقالت الطبيبة: "تحتاج إلى أخذ شاش معقم أو منديل نظيف، وترطيبه بمحلول بارد من أوراق الشاي أو مغلي الحسيكة أو القراص وعصره جيدا. من المهم أن تكون الضمادة رطبة وليست مبللة، لأن الضمادة المبللة يمكن أن تسبب تورمًا إضافيًا".
بالإضافة إلى ذلك، لم توص غاليموفا باستخدام اللبن الحامض لحروق الشمس، لأن هذا المنتج ليس معقمًا ويمكن أن يسبب عواقب وخيمة غير سارة.
وأوضحت بحسب قناة "زفيزدا": "اللبن الحامض يمكن أن يسبب تلفًا ثانويًا للجلد. على وجه الخصوص، بعد الحرق واستعادة الجلد، يمكن أن يتسبب بعدوى قد تكون أكثر خطورة من الحرق.
أشارت غاليوموفا أيضًا إلى أن حروق الشمس خطيرة جدًا على الجلد، لذلك عند حدوثها، يجب عدم التعرض للشمس لفترة طويلة حتى يشفى الجلد.
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