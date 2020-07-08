بومبيو: جماعات مدعومة من إيران تقف وراء اغتيال الهاشمي

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، "جماعات مدعومة" من إيران بالوقوف وراء عملية اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي في بغداد قبل ايام، على حد تعبيره.



وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، إن "العراق قد خسر هشام الهاشمي، الذي اغتيل بوحشية امام منزله في بغداد، وهو الذي كرس حياته من أجل عراق حر ذو سيادة".

وأضاف "قبل عملية الاغتيال تعرض الهاشمي الى تهديد من قبل الجماعات المدعومة من ايران".



وأشار بومبيو إلى أن "الولايات المتحدة قد انضمت للشركاء في إدانة الحادث، وعلى الحكومة العراقية تقديم الجناة باسرع وقت".