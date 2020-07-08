كلما طرقوا ابوابها نأت بنفسها وتركتهم، وزارة الكهرباء التي لم تنجح بتجهيز المواطن بمنظومة كهربائية محترمة ، فشلت ايضا بتثبيت مهندسيها الذين تظاهروا لمرات عدة من اجل تحويل عقودهم الى ملاك دائم . اما على صعيد الانقطاعات المتكررة بالتيار الكهربائي خلال الايام الماضية ، فحين ترى حديث الناطقين بأسم وزارة الكهرباء تخال كأن المواطن هو المقصر تجاه الوزارة ، وهم يحملونه الامر بسوء استخدامه للطاقة الكهربائية ، في حين يتسائل الكثيرون عن عقود الوزارة مع شتى انواع الشركات عبر الحكومات المتعاقبة التي لم تؤت ثمارها

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كانت هذه تفاصيل خبر مراقبون : الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي تعكس مدى فشل الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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