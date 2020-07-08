هشام، الباحث الجاد والاستراتيجي النهم قراءة ومعرفة بشؤون الجماعات المسلحة لم يعلم أن نهايته ستكون بهذه السرعة، فلم يمهله القتلة حتى طي صفحة داعش نهائيا والقضاء على الإرهاب في البلاد، نعم، إنه إرهاب من نوع آخر، فمهما تعددت الأسباب فإن النتيجة واحدة، هي القتل وإسكات الكلمة الحقة ولجم أفواه الحرية.
دراجتان ناريتان ومنفذ واحد بعدة إطلاقات، كل هذا كان كفيلة بقطع رمق الهاشمي في الظلام، وأمام مرأى من عائلته وأطفاله.. اغتيال هشام الهاشمي ما كان الأول ولم يكن الأخير في حال لم تضع السلطات حدا للسلاح المنفلت، فملف الاغتيالات سيتوالى وربما سيكون العراقيون مقبلين على أيام أشد فتكا وأكثر دموية ما لم تتصرف الحكومة سريعا وتكشف مخططات القتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو الهاشمي: دور كبير في فضح مخططات الإرهابيين وكشف أسرارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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