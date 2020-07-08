وزير الخارجية يوجه رسالة إلى نظرائه الأوروبيين

وجه وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، رسالة إلى نظرائه الأوروبيين يحثهم فيها على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين بعث برسالة إلى نظرائه الأوروبيين يحثهم فيها على رفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".



وأضاف الصحاف، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن "وزير الخارجيّة أكد لنظرائه في الرسالة التي بعثها لهم أنّ العراق نفذ على مر السنين قوانين، وإجراءات مهمة بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المُرتبطة بها".

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