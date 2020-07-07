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نائب عن ديالى يدعو الكاظمي لوضع حد للاعتداءات على المدنيين بالمحافظة

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دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى وضع حد لسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي تحصل على المدنيين الامنين من قبل الجماعات المنفلتة والخارجة على القانون واخرها استهداف قرية جديدة جنوب بهرز بقذائف هاون ما ادى الى جرح خمسة من الاهالي في القرية.
وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هذه التجاوزات والانتهاكات المستمرة من تلك الجماعات المنفلتة والتي تريد بقوة السلاح والارهاب المجتمعي فرض نفسها على الدولة العراقية، وكل من يخالف منهجها هو اسلوب رخيص ويستوجب من الحكومة والاجهزة الامنية وضع حد له وفقا للقانون وبما يعيد هيبة الدولة".

ودعا الدهلكي، الى "تعزيز القوات الامنية بالمحافظة بقوات اضافية مختصة بواجبات التصدي للجماعات الارهابية والمنفلتة، بغية ردعها بالقوة واعادة الامن والسلام الى جميع ارجاء المحافظة".

وحذر من "خطورة اهمال هذا الملف الخطير لما له من تبعات سلبية بحال اهماله على طبيعة التعايش السلمي في المحافظة وبما سينعكس مستقبلا على الوضع الامني في مناطقها"، متسائلا "ماهو ذنب الاطفال ليكونوا ضحية لتلك العصابات المنفلتة التي لاتميز بين صغير او كبير، حتى اصبحت امنية عوائل المحافظه الوحيد هو العيش في محافظتهم بسلام بعيدا عن بطش تلك العصابات المجرمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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