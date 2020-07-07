نائب عن ديالى يدعو الكاظمي لوضع حد للاعتداءات على المدنيين بالمحافظة

دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى وضع حد لسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي تحصل على المدنيين الامنين من قبل الجماعات المنفلتة والخارجة على القانون واخرها استهداف قرية جديدة جنوب بهرز بقذائف هاون ما ادى الى جرح خمسة من الاهالي في القرية.
ودعا الدهلكي، الى "تعزيز القوات الامنية بالمحافظة بقوات اضافية مختصة بواجبات التصدي للجماعات الارهابية والمنفلتة، بغية ردعها بالقوة واعادة الامن والسلام الى جميع ارجاء المحافظة".
وحذر من "خطورة اهمال هذا الملف الخطير لما له من تبعات سلبية بحال اهماله على طبيعة التعايش السلمي في المحافظة وبما سينعكس مستقبلا على الوضع الامني في مناطقها"، متسائلا "ماهو ذنب الاطفال ليكونوا ضحية لتلك العصابات المنفلتة التي لاتميز بين صغير او كبير، حتى اصبحت امنية عوائل المحافظه الوحيد هو العيش في محافظتهم بسلام بعيدا عن بطش تلك العصابات المجرمة".
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