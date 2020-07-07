نائب عن ديالى يدعو الكاظمي لوضع حد للاعتداءات على المدنيين بالمحافظة

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هذه التجاوزات والانتهاكات المستمرة من تلك الجماعات المنفلتة والتي تريد بقوة السلاح والارهاب المجتمعي فرض نفسها على الدولة العراقية، وكل من يخالف منهجها هو اسلوب رخيص ويستوجب من الحكومة والاجهزة الامنية وضع حد له وفقا للقانون وبما يعيد هيبة الدولة".ودعا الدهلكي، الى "تعزيز القوات الامنية بالمحافظة بقوات اضافية مختصة بواجبات التصدي للجماعات الارهابية والمنفلتة، بغية ردعها بالقوة واعادة الامن والسلام الى جميع ارجاء المحافظة".

وحذر من "خطورة اهمال هذا الملف الخطير لما له من تبعات سلبية بحال اهماله على طبيعة التعايش السلمي في المحافظة وبما سينعكس مستقبلا على الوضع الامني في مناطقها"، متسائلا "ماهو ذنب الاطفال ليكونوا ضحية لتلك العصابات المنفلتة التي لاتميز بين صغير او كبير، حتى اصبحت امنية عوائل المحافظه الوحيد هو العيش في محافظتهم بسلام بعيدا عن بطش تلك العصابات المجرمة".