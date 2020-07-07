الصحة العالمية: كورونا لم يبلغ ذروته بعد بل زاد من سرعة انتشاره

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، ان" الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا".

واضاف ان" ظهور العلامات على تراجع معدلات الوفيات بالفيروس عالميا لا يعني نجاح مكافحة الجائحة".



وأكد غيبريسوس ، أن "المنظمة تدرس حاليا إمكانية انتقال الفيروس عبر الهواء"، مشيرا إلى أن "الأدلة على هذا الاحتمال "تتزايد" لكنها "ليست نهائية حتى الآن".

والأسبوع الماضي أكد مدير الصحة العالمية أن المنظمة سترسل فريقا علميا إلى الصين للتحقيق في أصول الفيروس