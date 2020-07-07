انتشال جثة مواطن من نهر في صلاح الدين

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتشال جثة مواطن من نهر في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم انتشال جثة مواطن من داخل نهر دجلة بعد غرقه باستخدام الزورق والخطافات".

وأضاف المصدر أنه "تم تسليم الجثة الى مركز شرطة الدور وفق السياقات المعتمدة".