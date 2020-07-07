افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانتشال جثة مواطن من نهر في صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم انتشال جثة مواطن من داخل نهر دجلة بعد غرقه باستخدام الزورق والخطافات".
وأضاف المصدر أنه "تم تسليم الجثة الى مركز شرطة الدور وفق السياقات المعتمدة".
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة مواطن من نهر في صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.