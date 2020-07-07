تسجيل 495 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في اقليم كردستان

اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، الثلاثاء، عن تسجيل 495 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في الاقليم.

وقالت صحة كردستان في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تسجيل 495 اصابة جديدة في الاقليم خلال الـ24 ساعة وهي اعلى حصيلة منذ تفشي الوباء".

واعلنت وزارة وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة شفاء 1511 مصاباً من المرض.