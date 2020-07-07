عباس قاسم يجدد الولاء للنوارس للموسم الخامس على التوالي

رياضة 2020-07-07 | 18:24 418 مشاهدة اعلن نادي الزوراء الرياضي، تجديد عقد مدافعه عباس قاسم للموسم الخامس على التوالي. وذكر النادي في بيان ان "نادي الزوراء جدد تعاقده مع المدافع عباس قاسم لموسم اخر". تجدر الاشارة الى ان قاسم يلعب في صفوف الزوراء منذ موسم 2016 قادماً من صفوف زاخو.

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