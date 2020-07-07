الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مولدة في المنصور

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق داخل مولدة في منطقة المنصور. وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية ميوز نسخة منه، ان "فرقتي اطفاء وفرقة من فريق البحث والانقاذ الدولي تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في مولدة مع خزان وقود الگاز فوق سطح عمارة بيوتي كلينك في المنصور تقاطع سيد الحليب حيث اصيب احد العاملين بحروق بليغة تم على اثرها نقله الى المستشفى القريبة لتلقي العلاج".



واضافت ان "فرق الدفاع المدني انهت الحادث وحجمت الخسائر الاقتصادية بعد ان ابعدت النيران عن طوابق البناية التجارية التي كادت النيران ان تلتهمها بالكامل".

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