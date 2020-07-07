ايران تسجّل اعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ تفشي الوباء

وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة الإصابات وصلت إلى 245688 بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي".

واوضحت، ان "عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270 مصابا في حالة صحية حرجة".

واشارت الوزارة إلى أن "19 إقليما إيرانيا من أصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا".

وأوضحت أن "9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي خوزستان وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وهرمزغان وبوشهر وخراسان وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم، وهي طهران وغلستان والبرز وكرمان ويزد وهمدان وسيستان وبلوشيستان وأصفهان ومازندران وأردبيل، في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس".

