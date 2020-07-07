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ايران تسجّل اعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ تفشي الوباء

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، عن تسجيل 200 وفاة جديدة بفيروس خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة الإصابات وصلت إلى 245688 بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي".

واوضحت، ان "عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270  مصابا في حالة صحية حرجة".

واشارت الوزارة إلى أن "19 إقليما إيرانيا من أصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا".

وأوضحت أن "9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي خوزستان وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وهرمزغان وبوشهر وخراسان وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم، وهي طهران وغلستان والبرز وكرمان ويزد وهمدان وسيستان وبلوشيستان وأصفهان ومازندران وأردبيل، في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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